Klingende Wunderburg

Das Wunderburger Adventskonzert steht unter dem Motto "Ich sende einen Engel". Zu diesem Thema werden der Laurenzichor Bamberg, die Bläsergruppe Wunderburg und Klaus Schauer an der Zither singen und spielen; Joachim Andraschke wird adventliche Geschichten vortragen. Beginn ist am Sonntag, 15. Dezember, um 16.30 Uhr in der Wunderburger Pfarrkirche Maria Hilf. Eintritt frei. red