Klingende Osterfreude in St. Otto

Die Jugendstilkirche St. Otto zählt zu den prachtvollsten neuen Kirchenbauten in Bamberg. Sie ist die erste Kirche des 20. Jahrhunderts, die unter Denkmalschutz gestellt wurde. Ein Konzert am Ostermontag, 17 Uhr, will die Freude der Festtage mit Meisterwerken des Barock und der Klassik vertiefen.

In den "Die vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi wird die schöpferische Kraft der Natur musikalisch nachgezeichnet. Im 5. Brandenburgischen Konzert D-Dur von J. S. Bach spürt der Hörer eine geradezu kosmische, göttliche Ordnung. Das heitere Flötenquartett D-Dur KV 285 von W. A. Mozart fügt sich stimmungsvoll ins Osterkonzert ein.

Die Solisten sind Raúl Teo Arias, Violine, Ulrich Biersack, Solo-Flötist der Bamberger Symphoniker, und Natalia Solotych, Cembalo. Es musiziert das Bamberger Streichquartett. Karlheinz Busch moderiert. Kartenvorverkauf beim BVD und unter Telefon 0170/5846520. red