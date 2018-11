Klingende Liebe zur böhmischen Musik

Dass das Blasorchester "Dieter und seine Musikanten" auf eine große Anhängerschar in Reundorf vertrauen kann, bewies ein Konzert in der bis auf den letzten Platz gefüllten Reundorfer Maintalhalle.

Dieter Zapf hatte vor sieben Jahren die Idee, sich bevorzugt der böhmischen Blasmusik zu widmen und scharte zunächst elf gleichgesinnte Musiker um sich. Mit der Zeit vergrößerte sich die Gruppe auf ein stattliches Blasmusikorchester von 35 Frauen und Männern, die alle aus verschiedenen Musikvereinen kommen.

Für eine Superstimmung beim Konzert sorgte gleich der traditionsreiche österreichische Militärmarsch. Mit dem Erfolgstitel "Polka ins Glück" folgte schon anschließend der erste Polka-Ohrwurm. Im typischen Egerländer Sound ging es mit der Polka "Der böhmische Zauber" weiter.

Mit dem ersten Gesangstitel verdeutlichten Dieter Zapf und seine Tochter Jasmin die Liebe zur böhmischen Musik: "Wir sind Egerländer Musikanten, spielen auf mit Herz und Schwung, die Melodien der Heimat bleiben alle Zeiten jung", um mit der gefühlvollen Weise "Böhmische Liebe" fortzufahren. Voller Spannung wartete dann bereits das Stammpublikum auf den Klassiker "Gentleman", einen schwungvollen Walzer, bei dem Klaus Sünkel mit seiner Posaune als Solist brillierte.

Später zeigte der Solotrompeter Stefan Bernhard in dem getragenen Stück "Nächtliche Tränen" sehr ausdrucksstark sein Können und die 16-jährige Theresa Bayer setzte sich mit ihrem Flügelhorn bei der romantischen Weise "My secret love song" hervorragend in Szene.

Ein Lied für den Bürgermeister

Zur Freude des anwesenden Dritten Bürgermeisters Winfried Weinbeer widmete Dieter Zapf dem Kommunalpolitiker die Polkamelodie "Mein bester Freund". Immer wieder traten bei einzelnen Stücken Instrumentalgruppen als Solisten in Aktion. Die schwungvolle Spatzen-Polka gestalteten als Solisten Stefan Buron mit seiner Klarinette und Carina Treml mit der Piccoloflöte. Fröhliche Walzerseligkeit kam mit dem von Ernst Mosch komponierten Lied "Böhmischer Wind" auf, das an die typischen Fallwinde in Böhmen erinnert und bei dem Dieter Zapf und Hildegard Hammel im Duett sangen: "Wir denken oft und gerne an den böhmischen Wind, uns war sein Lied vertraut, daheim schon als Kind."

Zuhörer sangen begeistert mit

Zum krönenden Abschluss brachte Dieter Zapf mit seinen Musikern mit dem "Böhmischen Traum" ein Stück zu Gehör, das die Herzen der Blasmusikfreunde höher schlagen ließ und bei dem alle Zuhörer begeistert mitsangen. Den 27 Musikern mit ihrem Dirigenten Dieter Zapf gelang es während ihres mitreißenden zweieinhalbstündigen Auftritts, die zahlreichen Blasmusikfreunde mit ihrem breit gefächerten Angebot an Böhmischer Blasmusik gemischt mit Gesangs- und Instrumentalsolostücken in Hochstimmung zu versetzen. thi