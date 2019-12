Klingelanlage wurde beschädigt

In der Zeit von Montag auf Dienstag wurde die Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses in der Landwehrstraße 10, die mit einem Schließmechanismus versehen ist, beschädigt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol