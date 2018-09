Klimawandel: Ursache und Wirkung

Joschua Wolf, Student der Umweltsicherung in Triesdorf, wird am Montag, 17. September, ab 19 Uhr in der Gaststätte Göller in Zeil den Klimawandel streifen und darauf eingehen, ob der Sommer 2018 wirklich ein direktes Indiz für den Klimawandel ist. Wolf beschäftigt sich in seinem Studium mit den verschiedenen Wechselwirkungen von Mensch, Natur und auch dem Klimawandel - vorrangig wird er in seinem Vortrag auf die Landwirtschaft und deren Wechselwirkungen mit den klimatischen Bedingungen eingehen. Der politische Geschäftsführer der Grünen Jugend Unterfranken werde in seinem Vortrag zum einen darauf eingehen, wie sich der Klimawandel auf die Landwirtschaft auswirke, heißt es in der Pressemitteilung der Organisatoren des Vortrags. Wolf werde auf Grundlage wissenschaftlicher Fakten aber auch darauf eingehen, inwiefern die Landwirtschaft als Mitverursacher für den Klimawandel fungiere. Deshalb seien auch alle Landwirte der Region gern gesehene Gäste, zumal die Grünen zukunftsorientierte Lösungsansätze diskutieren wollen. red