Klimawandel macht Erforschung zukünftiger Holzernteverfahren nötig

Forscher der Technischen Universität München (TUM) machen sich Gedanken über die Eignung hochmechanisierter Holzernteverfahren in der Zukunft. In zunehmend laubholzdominierten Beständen, bei stärkeren Baumdimensionen und aufgrund der Verschiebung der optimalen Zeiten für die Bodenbefahrbarkeit, von immer frostärmeren Wintern hin zu trockenen Perioden im Frühherbst, muss sich eine nachhaltige Holzernte neuen Herausforderungen stellen. Erste Versuche in den Wäldern der Bayerischen Staatsforsten (BaySF), Forstbetrieb Hammelburg, wurden gestartet. Das Vorhaben wird von der Bayerischen Forstverwaltung durch das Kuratorium für forstliche Forschung gefördert, heißt es in einer Mitteilung des Forstbetriebs. Eine im Jahresverlauf frühere Laubholzbereitstellung biete sich unter anderem klimawandelbedingt aus Gründen des Bodenschutzes an. Welches Verfahren und welche Maschinenausstattung (zum Beispiel Rad- oder Raupen-Vollernter, genannt Harvester) für die Laubholzernte geeignet ist, wurde bisher nur in geringem Umfang untersucht.

Als Testgebiet ausgewählt

Aus einer Reihe potenziell geeigneter Waldbereiche im Spessart fiel die Wahl auf einen Buchenbestand in der Nähe von Ruppertshütten, der sich zur Durchführung der Versuche besonders gut eignete und außerdem die zukünftigen Rahmenbedingungen in der Laubholzbewirtschaftung gut widerspiegelte.

Im September 2018 begannen die Vorerhebungen der TUM. Auf der gesamten Bestandsfläche (von ca. 25 Hektar) wurden Rückegassen sowie Probebäume markiert und numeriert. In der Folge wurde eine Vollinventur der 479 Buchen-Probebäume durchgeführt. Auf drei Rückegassen wurden jeweils zwei Probeflächen zur Bodenpfleglichkeit angelegt, von denen im Vorfeld Bodenproben entnommen und die Bodenfeuchte gemessen wurden. Außerdem wurden von jeder Probefläche fünf terrestrische Laseraufnahmen der Bodenoberfläche, nach Abtrag der oberflächlichen Streu, erstellt.

Der Vergleich der hochmechanisierten Buchenstarkholzernte mit Rad-Vollerntern wurde im Oktober 2018 gestartet. Zur Ermittlung der technischen Produktivität wurden alle Akti-vitäten der Holzernte durch Zeitstudien erfasst. Zur Beurteilung der Arbeitssicherheit waren Mitarbeiter der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau an mehreren Tagen vor Ort. Die motormanuelle Fällung wurde teils mit herkömmlichen Mitteln, teils mit neu entwickelten funkgesteuerten Fällkeilen zur Vermeidung von Gefährdungssituationen durchgeführt.

Der Einsatz stieß auch bei Kollegen von Hessen-Forst auf reges Interesse, die den Einsatz mit einer Delegation besuchten. Im Spätwinter wurde nun der zweite Versuchsteil unter den gleichen Rahmenbedingungen wie im Herbst durchgeführt. Zum Einsatz kamen wiederum die örtlichen Unternehmer Fa. Eich mit dem Rad-Harvester Rottne H20 und Fa. Riedmann mit der Kombinationsrückemaschine HSM 904F.

Im Anschluss an die beiden Versuchsabschnitte im Herbst und Winter wurden jeweils die Bodenuntersuchungen und Lasermessungen auf den Probeflächen wiederholt, um Daten zu holzerntebedingten Bodenveränderungen zu erhalten. Durch den Vergleich der Holzernte im Frühherbst- und Winterversuch sind besonders aussagekräftige Einblicke in die jahreszeitlich bedingten Unterschiede zu erwarten.

Noch ausstehende Untersuchungen sollen im Frühherbst 2019 und im Winter 2019/20 stattfinden. Hier werden dann Raupen-Vollernter und rein motormanuelle Holzerntever-fahren zum Einsatz kommen. Die Probebestände hierfür stehen noch nicht fest. red