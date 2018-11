Bündnis 90/Die Grünen - Frischer Wind Gundelsheim laden am Dienstag, 27. November, um 19.30 Uhr zum Vortrag "Klimawandel in Oberfranken: Hitze, Dürre, Hagel?" ein. Referent ist Thomas Foken. Die Veranstaltung findet im Kulturraum neben dem Rathaus statt. Weltweit leiden schon jetzt zahlreiche Menschen unter den Folgen des Klimawandels. Der aktuelle Bericht des Weltklimarates vom Oktober 2018 zeigt, dass die Situation sehr ernst ist. Auch in Oberfranken werden die Folgen der raschen Erderwärmung spür- und sichtbar. Der Klimaforscher Thomas Foken spricht über den bereits eingetretenen menschenverursachten Klimawandel und seine weitere Entwicklung sowie die Auswirkungen für Oberfranken. red