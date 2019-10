Trocknet Franken aus? Dieser Frage gehen die Grünen im Landkreis Haßberge am Donnerstag, 24. Oktober, in der Stadthalle in Haßfurt nach. Die Antwort auf eine der spannendsten klimatischen Entwicklungen in der Region gibt dabei Professor Heiko Paeth, Klimatologe an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Der Vortrag des Klima-Experten beginnt um 19 Uhr. Die Auswirkungen der klimatischen Veränderungen erklärt außerdem Harald Kuhn, der Stadtrat in Zeil sowie Kreisrat und Imker ist. red