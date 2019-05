Klimawandel, CO2-Ausstoß und Konsum illegaler Drogen

Eine Sozialkundestunde der besonderen Art durften die beiden zehnten Klassen der Mittelschule Ebermannstadt erfahren. Statt einer Lehrkraft stand mit Silke Launert eine Bundestagsabgeordnete vor den Schülern.

Launert stellte sich und ihre Arbeit vor. Bewusst war es nicht allen, dass zehn Kommunen aus der Fränkischen Schweiz zum Wahlkreis der in Bayreuth beheimateten Abgeordneten gehören. Dass es sich dabei um die zehn Gemeinden des Altlandkreises Pegnitz handelt, wussten nur die wenigsten Schüler.

Launert berichtete vom Ablauf einer typischen Sitzungswoche in Berlin, wobei die dortige Präsenz lediglich ein Drittel ihres Arbeitspensums ausmacht. Zwei Drittel ihrer Zeit ist sie bei den Menschen vor Ort, bei den Bürgern im Wahlkreis, bei Vereinen und Verbänden und bei der einen oder anderen Festlichkeit. "Das erwarten die Menschen von ihrer Wahlkreisabgeordneten", sagte Launert.

Friede, Arbeitsplätze, Wohlstand, Sicherheit und Nachhaltigkeit, das bezeichnete Launert als die wichtigsten Ziele. Für viele Menschen sei das alles selbstverständlich. Doch in Wirklichkeit müsse man sich immer wieder dafür kämpfen, denn so manche Errungenschaft könne ganz schnell weg sein.

Diskussion mit den Schülern

Wie bei vielen Diskussionen mit Schülern ging es um das Wahlrecht mit 16 Jahren. Sie habe damit erst einmal kein Problem, sagte Launert. Allerdings könne es nicht sein, "sich nur die Rosinen herauszupicken". Wenn, dann solle auch die volle Strafmündigkeit und die komplette Eigenverantwortung mit 16 Jahren gelten. Schließlich gehe es beim Wählen um eine Entscheidung von enormer Tragweite - eine Entscheidung, von der im Extremfall Krieg und Frieden abhängen kann.

Warum Konsumenten illegaler Drogen kriminalisiert werden, wollte ein Schüler wissen. Ein großer Teil der Menschen lasse sich abschrecken, wenn es illegal ist, erklärte Launert. Cannabis sei eine Einstiegsdroge. Wer es nimmt, der würde es sich schön reden. Sie gab auch zu bedenken, dass Cannabis gerade bei jungen Leuten erhebliche Auswirkungen auf das Gehirn haben kann.

Neue Technologien sind gefragt

Was Klimawandel und den CO2-Ausstoß angeht, erläuterte die Politikerin, bringe es wenig, in Deutschland von heute auf morgen alles zu verbieten. Ziel sollte es sein, den Kohlendioxidausstoß auf der ganzen Welt zu reduzieren. Dazu müsse in neue Technologien investiert werden, die in die Länder wie China, Indien oder die Länder Afrikas exportiert werden könnten. Damit wäre etwas zu erreichen. Nicht aber, wenn man sofort das Autofahren verbietet oder die Spritpreise anhebt.

Obwohl Launert bei Gesprächen mit Schülern Parteipolitik strikt außen vor lässt, wollte sie die Kritik an der CSU in Sachen Landwirtschaftspolitik nicht gelten lassen: "Wenn sich eine Partei für bäuerliche Familienbetriebe stark macht und immer stark gemacht hat, dann sind das wir." shf