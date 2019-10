Klimawandel beschäftigt Region

Die Ebracher Neue Liste lädt am heutigen Donnerstag zum politischen Stammtisch ein. Thema ist die "Kommunalpolitik in Zeiten des Klimawandels". Die Veranstaltung findet in der Gaststätte "Zum Alten Bahnhof" in Ebrach statt. Wie kann Ebrach sinnvolle Kommunalpolitik und gleichzeitig Umweltschutz betreiben? Ist eine klimafreundliche Politik überhaupt finanzierbar? Wie können die Bürger in diese Entscheidungen einbezogen werden? Als Experte wird Bernd Fricke, Landratskandidat der Grünen und Zweiter Bürgermeister in Stegaurach, begrüßt. red