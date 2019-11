Klimathemen im Hörsaal

In mehr als 40 Städten werden in dieser Woche an Hochschulen und Universitäten Vorlesungen und Workshops zu Klimafragen angeboten. Auch die Hochschule Coburg ist dabei. Gemeinsam mit der Studentischen Initiative "Footprint Project" bieten Professoren und externe Referenten Veranstaltungen an. Heute gibt es zwischen 8.30 und 20.30 Uhr insgesamt neun Vorlesungen, Seminare und Workshops zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Am Campus Design geht es um Themen wie nachhaltiges Bauen, Gebäudeplanung und Heiztechniken für klimaneutrale Gebäude. Am Campus Friedrich Streib können Interessierte von 14 bis 16 Uhr ihren persönlichen CO2 -Fußabdruck messen. Und um 18 Uhr gibt es eine Diskussion zu den sozialen Fragen des Klimawandels. Am Donnerstag, 28. November, 19 Uhr, findet im Audimax am Campus Design die Liveübertragung eines Vortrags von Harald Lesch von der Ludwig-Maximilians-Universität München statt. Am Freitag, 29. November, hält Professor Matthias Noll am Campus Friedrich Streib um 10 Uhr einen Vortrag zu "Biogene Treibhausgase: Segen und Fluch zugleich". Gäste sind bei allen Veranstaltungen willkommen. red