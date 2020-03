Klimastreik: Organisatoren hoffen auf Entgegenkommen der Schulen

bernhard Panzer Der nächste bayernweite Klimastreik steht an, und mit ihm auch wieder eine Veranstaltung in Herzogenaurach. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Auftakt der "Fridays for Future" auf dem Marktplatz trifft man sich wieder, inzwischen zum wiederholten Male, zu einer Kundgebung mit Demo.

Diesmal versammeln sich die Teilnehmer am Freitag, 13. März, um 12.05 Uhr auf dem Marktplatz und starten mit ein paar Reden zum Thema, erläutert Mitorganisator Thilo Schaufler. Danach geht's weiter: "Gegen 13 Uhr werden wir gemeinsam geschlossen in einem kurzen Demonstrationszug vom Marktplatz durch die Innenstadt Richtung Rathaus gehen".

Er wendet sich auch wieder an die Leiter der Herzogenauracher Schulen und erinnert noch einmal an das Datum so kurz vor den Kommunalwahlen..Schaufler: "Wir bitten erneut, eine Freistellung vom Unterricht in Betracht zu ziehen. Die bayrischen Kommunalwahlen sind für uns alle entscheidend für den Klimaschutz der nächsten sechs Jahre." Wie der junge Aktivist, der selbst auf der Liste der "Partei" für den Herzogenauracher Stadtrat kandidiert, meint, "sollten und müssten politische Weiterbildung und kritische Denkansätze auch Teil einer schulischen Ausbildung bleiben."

Daher bittet er die Schulleiter, die Möglichkeit einer Teilnahme ab 12.15 Uhr beziehungsweise geringfügig vor Schulschluss um 13 Uhr in Betracht zu ziehen, um das Engagement der Bewegung "Fridays for Future" sowie der Schüler zu unterstützen. Natürlich würde man sich umso mehr freuen, wenn erneut eine Ausgleichsveranstaltung, wie etwa eine Müllsammelaktion als Lösung herangezogen würde. Eine solche fand zuletzt am Herzogenauracher Gymnasium statt. "Fridays for Future Herzogenaurach" würde das vor Ort wieder unterstützen.

Keine Absage

Abschließend hofft Schaufler nun erneut auf einen gemeinsamen Kompromiss. Auf die Idee, die Veranstaltung wegen des Cotonavirus eventuell abzusagen, sei man zwar auch gekommen, sagte Schaufler. Aber man habe sich entschlossen, die Herzogenauracher Aktion durchzuziehen. Jeder Teilnehmer könne ja selbst entscheiden, ob er mitmachen mag. Solange das Gesundheitsamt keine Einwände erhebt, wolle man auch nicht absagen.

Das Landratsamt hat die Veranstaltung (bislang) nicht abgesagt. Lediglich die Ausbildungsbörse des Landkreises werde verschoben, heißt es in einer Pressemitteilung (extra Bericht auf dieser Seite).