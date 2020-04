Klimastreik ohne Demo

Heute findet der fünfte globale Klimastreik von "Fridays for Future" statt. Anders als bei den vergangenen Aktionstagen können keine Menschenmassen auf den Straßen für Klimagerechtigkeit protestieren, weswegen auch die Erlanger Gruppe der Klimaaktivisten zu alternativen, gesundheitlich unbedenklichen Protestformen auf.

Zum Schutz von Risikogruppen hatten die Aktivisten ihren Protest seit März ins Netz verlegt und rufen zum #NetzstreikFürsKlima auf. Der Netzstreik findet hauptsächlich auf den Social-Media Plattformen Instagram und Twitter statt, wo alle Nutzer aufgerufen sind, Fotos, Videos oder Texte unter den Hashtags #NetzstreikFürsKlima und #FightEveryCrisis hochzuladen und damit Teil des Protestes zu werden. Außerdem könne man an den Häusern Banner aufhängen oder kunterbunte Schilder verteilen, heißt es in der Pressemitteilung von "Fridays for Future" Erlangen. red