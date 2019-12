Klimaschutzkonzept wird überarbeitet

Das Klimaschutzkonzept der Stadt Coburg - es stammt aus dem Jahr 2010 - wird zu einem Aktionsplan aktualisiert, der alle Fachbereiche der Verwaltung umfasst und auch die Kooperationspartner sowie die Tochterunternehmen der Stadt einbezieht. Darauf hat sich am Mittwoch der Bau- und Umweltsenat geeinigt. Im September hatte die Stadtratsfraktion der Christlichen Sozialen Bürger (CSB) beantragt, ein integriertes Klimaschutzkonzept zu erarbeiten. Seit November vergangenen Jahres gibt es in der Stadtverwaltung die Stabsstelle Klimaschutz. Dort ist Michael Mosbach für die Koordination des Klimaschutzes in den Fachämtern sowie der städtischen Tochterunternehmen zuständig.

Nach der Darstellung von Michael Mosebach von der Stabsstelle Klimaschutz sind die Klimaschutzaktivitäten und -projekte der Stadt Coburg "mitnichten geprägt durch einzelne isolierte Aktivitäten, sondern werden vielmehr fächer-, ämter- und inhaltsübergreifend geplant, erarbeitet, koordiniert, abgestimmt und umgesetzt. Eben dieses gilt auch für die Zusammenarbeit mit den Eigenbetrieben der Stadt Coburg", beschreibt der Klimaschutzmanager seine Arbeit.

Da das Klimaschutzkonzept mittlerweile zehn Jahre alt ist und nicht mehr dem neuesten Stand entspricht, plant Mosebach im nächsten und übernächsten Jahr eine Überarbeitung in Form eines fachbereichsübergreifenden Aktionsplanes. Für die Erarbeitung des Aktionsplanes sind im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 von der Stabsstelle ca. 50 000 Euro eingeplant. Die Erarbeitung eines neuen Klimaschutzkonzeptes würde nach ersten Angeboten etwa 100 000 Euro kosten, so Mosebach.

Weiter erklärte der Klimaschutzmanager auf Nachfrage, der Beschluss bedeute nicht, "dass wir uns jetzt zwei Jahre hinsetzen und nur alle Vorhaben zum Klimaschutz aufschreiben". Vielmehr würden Projekte aus dem Konzept von vor zehn Jahren umgesetzt, die Aktualisierung geschehe parallel. "Die praktische Arbeit läuft", so Mosebach. cw