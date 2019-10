Das Bamberger Klimaschutzbündnis trifft sich am heutigen Freitag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr im "Tambosi" am ZOB zum Klimadialog und lädt alle Interessierten ein, daran teilzunehmen. Ziel ist es, Forderungen und Maßnahmen zu erarbeiten und damit Impulse für die klimapolitische Debatte in der Stadt und im Landkreis Bamberg zu setzen. red