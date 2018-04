Klimaschutz und Energie

Schulen spielen für den Klimaschutz eine besondere Rolle, denn sie gehören zu den größten Energieverbrauchern der öffentlichen Hand. Und zugleich werden in ihnen die Weichen für eine klimafreundliche Zukunft gestellt. Gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium schreibt die Initiative "co2online" bereits zum zehnten Mal den Energiesparmeister-Wettbewerb aus.

Noch bis zum 15. April können sich Schüler und Lehrer aller Schulformen und Altersstufen mit ihrem Klimaschutzprojekt bewerben. Egal ob Solarprojekt, Energiewächter oder eine nachhaltige Schülerfirma - was zählt, ist das Engagement für den Klimaschutz von und mit den Schülern. Das beste Projekt jedes Bundeslandes wird mit einem Preisgeld von 2500 Euro und einer Reise nach Berlin zur Preisverleihung belohnt.

Die Forchheimer Bundestagsabgeordnete Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, meint dazu: "Unsere Generation ist die erste, die die Folgen des Klimawandels spürt, und die letzte, die etwas dagegen unternehmen kann." Umso wichtiger sei es, dass gerade junge Menschen frühzeitig und vor allem aktiv in den Prozess des Klimaschutzes eingebunden werden. red