Klimaschutz-Netzwerk "Heimat" ruft zum Dialog auf

Das von dem Zeiler Oliver Kunkel ins Leben gerufene Klimaschutz-Netzwerk "Heimat" formierte sich vor einigen Tagen. Nun macht es keine Winterpause, sondern lädt zum Strategietreffen für den Donnerstag, 19. Dezember ein.

Hier soll, wie Kunkel mitteilte, im Gewölbekeller des barocken Anwesens Marktplatz 9 in Zeil ab 19.30 Uhr das weitere Vorgehen für einen Klimaschutz-Landkreis besprochen werden.

Am Freitag, 20. Dezember, führen Mitglieder mit Landwirten um 19.15 Uhr den ersten landwirtschaftlichen Dialog am selben Ort. Gegenseitiges Verständnis von Landwirten, die über ihre Situation unzufrieden, ja empört sind, und Klimaschützern, die die Äcker als Kohlenstoffsenken sehen, soll hier entstehen. An die Stelle von Schuldzuweisungen soll laut Kunkel eine Kultur des Zuhörens, des Verständnisses und der gemeinsamen Lösungen entwickelt werden. Zum Strategiegespräch ist jedermann eingeladen.

Bei Interesse am landwirtschaftlichen Dialog kann man sich unter aktionsnetz@wir-gestalten-heimat.de anmelden. red