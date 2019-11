Klimaschutz ist Thema im Bürgerforum

Zur Erreichung ihrer Klimaschutzziele hat die Stadt Herzogenaurach eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen. Das Spektrum reicht von Energieeinsparung, Einsatz erneuerbarer Energie über Informations- und Beratungsangebote bis hin zu Förderprogrammen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Doch auch jeder Einzelne kann etwas zum Schutz von Umwelt und Klima beitragen. Wie, darum geht es im Bürgerforum "Klimaschutz - Was kann ich tun?" am Dienstag, 5. November, um 19 Uhr im Vereinshaus. Durch den Abend führt der Dialog- und Prozessmoderator Axel Flinker. Das kulturelle Rahmenprogramm gestaltet die Band "Mic Mali" mit frischer Musik, deutschsprachigen Texten und ausdrucksstarken Bläserarrangements. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eingeladen sind alle interessierten Herzogenauracher Bürger ab 14 Jahren. Die Teilnahme von Minderjährigen kann nur mit Einverständniserklärung der Eltern zur Veröffentlichung von veranstaltungsbezogenen Fotos und Texten erfolgen. Das Formular gibt es per Download auf der Homepage der Stadt, www.herzogenaurach.de, Stichwort: "Klimaschutz". red