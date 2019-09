Klimaschutz in Gemeinden

Brennende Regenwälder, Plastikmüll im Meer - viele Jugendliche fordern mit "Fridays for Future" längst fällige Veränderungen. Die Neue Liste Strullendorf freut sich, dass sie zu diesem Thema Bernd Fricke (Die Grünen) für einen Vortrag gewinnen konnte. Das Thema lautet "Kommunale Handlungsoptionen zum Klimaschutz". Fricke verfügt über große Expertise zum Thema Klimaschutz: Er ist ein Politiker, der seit vielen Jahren in Stegaurach und im Kreistag zeigt, wie eine nachhaltige Umwelt- und Sozialpolitik funktioniert bzw. funktionieren könnte. Die Veranstaltung findet am 19. September, 19 Uhr, in der "Lindenbräu" in Strullendorf statt. red