Klimaschutz im Kreistag

Die nächste Sitzung des Kreistages Haßberge findet am Montag, 24. Juni, um 14.30 Uhr im Landratsamt in Haßfurt statt. Themen der öffentlichen Sitzung sind die Dialogveranstaltung Klimaschutz mit Schülern und der Bericht zu den Partnerschaften des Landkreises Haßberge. Beschlüsse sind zu fassen zu folgenden Themen: Neubesetzung/Änderung der Ausschüsse des Kreistages und der Vertretungen in Gremien des Kreistages, die Jahresabschlüsse 2013 bis 2017 sowie die Organisation der Steigerwald-Tourismus-Stelle (Eintragung im Vereinsregister); auch die Neufassung der Richtlinien zur Sportförderung des Landkreises Haßberge steht zur Debatte. Einzelne Punkte sind in Ausschüssen schon vorbehandelt worden. kra