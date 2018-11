Klimaschutz durch Forstwirtschaft

Der Impulsabend "Aktiver Klimaschutz durch nachhaltige Forstwirtschaft und Holzverwendung" von "Pro Holz Bayern" findet am Donnerstag, 29. November, im Audimax der Hochschule für Design mit anschließendem geselligen Ausklang statt. Beginn ist um 18 Uhr. Ein Impulsvortrag von Gerd Wegener zum Thema "Wald und Holz: Lokale und globale Ressourcen für aktiven Klimaschutz" startet um 19.10 Uhr. Anmeldung per E-Mail an kaube@proholz-bayern.de oder per Fax an 089/262093329. Die Teilnahme ist kostenlos. red