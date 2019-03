Klimaschützer netzwerken in der Region

Die 32. Sitzung des Forums "Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Metropolregion Nürnberg" fand im Kulmbacher Landratsamt statt. Das Forum, das zum zweiten Mal in Kulmbach tagte, hat 2012 einen Klimapakt initiiert, der 2017 aktualisiert und von der Ratsversammlung verabschiedet wurde.

Im Mittelpunkt stand dieses Mal das anspruchsvolle Ziel des Klimapaktes, wie die CO2 -Emissionen in der gesamten Metropolregion Nürnberg bis 2050 um 90 Prozent zu senken sind. Im Anschluss an die Sitzung standen Landrat Klaus Peter Söllner, der Geschäftsführer des Forums, Peter Pluschke, Referent für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg, und Rainer Kleedörfer, der fachliche Sprecher des Forums und Kooperationspartner bei der Elektromobilität, zu einem Pressegespräch zur Verfügung.

Das Forum "Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung", befasst sich nach den Worten von Landrat Söllner mit wichtigen strategischen Entscheidungen für eine zukunftsfähige, dezentrale Energieversorgung der Metropolregion. Das Forum ist auch Initiator der dritten Klimaschutzkonferenz der Metropolregion Nürnberg. Sie wird am 13. Februar 2020 in Bayreuth und damit zum ersten Mal in Oberfranken stattfinden.

Schwerpunktthemen dieser Klimaschutzkonferenz werden die Energie- und Klimaschutzpolitik im Bund und in Bayern sein, die aktuelle End-Energiebilanz der Metropolregion Nürnberg, die intelligente Koppelung der Sektoren Mobilität und Energie sowie die für eine dezentrale Energieversorgung erforderliche intelligente Netzstruktur. Insbesondere der Ausbau der Windenergie ist für die Erreichung dieses Klimaschutzziels eine wesentliche Voraussetzung.

"Faire Region"

Thema der Forumssitzung in Kulmbach war auch die "Faire Metropolregion Nürnberg". Sie wurde im Februar 2017 als erste Metropolregion mit dem Fair-Trade-Siegel ausgezeichnet. 2018 sind insgesamt 51 Kommunen und Landkreise, darunter auch die Landkreise Kulmbach, Wunsiedel und Bayreuth, 55 Schulen und fünf Hochschulen mit der Universität Bayreuth und der Hochschule Hof, aktiv beim Einsatz fair hergestellter Produkte.

Dieses Jahr wird ein Fair-Trade-Gipfel für alle an diesem Thema Mitarbeitenden stattfinden. Landrat Söllner verwies darauf, dass der Landkreis Kulmbach von Beginn an Mitglied im Forum Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung ist und die Aktivitäten und initiierten Projekte des Forums sowie die Umsetzung des Klimapaktes unterstützt. "Praxisnahe, konkrete und nachhaltige Projekte auf den Weg zu bringen, das ist unser Weg im Landkreis Kulmbach", sagt Söllner.

Pluschke, berufsmäßiger Stadtrat in Nürnberg, machte deutlich, dass das Forum "Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung in der Metropolregion Nürnberg" immer gern nach Kulmbach komme: "Wir haben hier viel über die Biothermie gelernt. Da ist die Region hier besser ausgestattet als die meisten anderen, hat aber auch mit den naturräumlichen Voraussetzungen was zu tun."

Der fachliche Sprecher des Forums, Rainer Kleedörfer, von der N-ERGIE Aktiengesellschaft Städtische Werke Nürnberg GmbH, verwies darauf, dass 2012 von seiner Einrichtung der Ladeverbund "Plus" ins Leben gerufen wurde, dem heute 58 Stadt- und Gemeindewerke aus der gesamten Metropolregion angehören. Aktuell werden rund 650 Ladepunkte betrieben. Heuer sind weitere 350 Ladepunkte geplant.

Einfache Formel

Was die Energiewende angehe, stehe fest, dass die erneuerbaren Energien weiter auszubauen seien und hier habe sich das Forum auf eine einfache Formel verständigt, nämlich 4 + 2 + 1. Das heißt, dass man die Photovoltaikanlagen im Bestand vervierfachen müsse, die Windkraft verdoppeln und die Biomasse im Bestand erhalten. Rei