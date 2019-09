Klimapilgern mit dem Fahrrad

Wer das Radfahren liebt und etwas für den Klimaschutz tun will, ist beim Klimapilgern am Samstag, 21. September, genau richtig. Unter dem Motto "Rauf aufs Rad für den Klimaschutz!" führt die Tour des Evangelischen Bildungswerks unter der Leitung von Pfarrer Veit Röger zunächst zum Goldbergsee. Dort gibt es Impulse zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Vogelwelt. Weiter geht es zu den Hoffmannsteichen. Dort kann man seinen ökologischen Fußabdruck messen. Beginn ist um 13 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Anmeldung und Information per E-Mail: veit.roeger@elkb.de oder unter Telefon 09561/39898. red