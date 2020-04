"KlimaMacher" wird digitales Schulprojekt

Das Team der "KlimaMacher" - ein aus Mitteln des Leader-Förderprogramms mit Unterstützung der Landkreise und der Energievision Frankenwald ins Leben gerufenes Schulprojekt - erweitert in Zeiten der Corona-Krise und der damit verbundenen Schulschließung sein Angebot. Auf der Homepage steht laut Mitteilung ab sofort Unterrichtsmaterial zum Herunterladen für Schulen, Eltern und Jugendliche zur Verfügung. Im Laufe der nächsten Wochen werden dann zu den verschiedenen Modulen wie zum Beispiel Klimawandel oder Ernährung weitere kurze Videos und Arbeitsblätter für verschiedene Jahrgangsstufen auf der Projekthomepage www.klima-macher.com hochgeladen. Ziel ist es zum einen, Lehrer, die ihre Schüler zu Hause mit Arbeitsmaterial versorgen, durch dieses Angebot zu entlasten. Zum anderen wird den Kindern und Jugendlichen so die Möglichkeit gegeben, sich weiterhin auch im neuen digitalen Format mit Informationen rund um den lokalen Klimaschutz zu versorgen. Alle Schulen in den Städten und Landkreisen Coburg, Kronach, Hof und Wunsiedel werden in den nächsten Tagen zusätzlich per Mail angeschrieben und auf dieses Angebot aufmerksam gemacht. red