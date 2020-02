Klimaliste darf bei der Wahl antreten

Innerhalb von vier Wochen haben 569 Erlanger Bürger für die Wahlzulassung der neu gegründeten Klimaliste Erlangen unterschrieben. In Erlangen benötigen neue Stadtratslisten mindestens 385 Unterstützerunterschriften, um zur Wahl zugelassen zu werden. Die Klimaliste hat diese Hürde deutlich überschritten. Das Ergebnis ist historisch: Nie zuvor hat eine neue Stadtratsliste und eine Oberbürgermeister-Kandidatur in Erlangen so viele Unterstützerunterschriften erhalten wie die der Klimaliste Erlangen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppierung. Damit ist die Klimaliste Erlangen und deren Oberbürgermeister-Kandidat Sebastian Hornschild offiziell zur Kommunalwahl am 15. März zugelassen.

Überparteiliches Bündnis

Die Klimaliste ist ein breites überparteiliches Bündnis aus im Klimaschutz engagierten Bürgern, unter anderem Azubis, Studierende, Wissenschaftler, Angestellte, Arbeiter und Unternehmer. red