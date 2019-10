Die für den gestrigen Freitag von den Initiatoren angekündigte Klima-Demonstration ist aus organisatorischen Gründen am späten Donnerstagabend um eine Woche verschoben worden. Sie startet jetzt am Freitag, 25. Oktober, ab 13 Uhr am Bamberger Bahnhofsvorplatz, berichtet Parents for Future Bamberg in einer Pressemitteilung. red