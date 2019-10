In der Synagoge Ermreuth sind am Sonntag, 6. Oktober, 18 Uhr, Klezmer-Musik und jiddische Lieder zu hören. Die Klezmer-Band "Passage" - bestehend aus Renate Heinrich (Gesang/Geige), Utz Ritter-Röhl (Gesang/Klarinette/Mandoline), Günter Deinlein (Gitarre), Dorothea Deinlein (Akkordeon/Querflöte) und Andreas Hellmuth (Bass) - war mehrmals in der Synagoge Ermreuth zu Gast und begeisterte das Publikum. Da drei Viertel des Programms gesungene Lieder sind, erfahren die Konzertbesucher viel vom jüdischen Leben und der jüdischen Tradition. Eintritt: 15 Euro, Kartenreservierung unter Telefon 09134/70541 und 09134/9278. red