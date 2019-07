Klezmer in der Sophienhöhle

Am Freitag, 26. Juli, um 20 Uhr spielt das Ensemble Mesinke im kerzenbeleuchteten Vorraum der Sophienhöhle bei Burg Rabenstein und präsentiert eine Hommage an den jüdischen Lyriker Theodor Kramer und seine besten Klezmer-Stücke. Die Klezmerband aus Schwaben feierte vor drei Jahren ihr 25. Bühnenjubiläum. Lesungen haben sie umrahmt, einen Stummfilm live vertont und Workshops gegeben. In der Sophienhöhle stellen Martin Glogger, Jürgen Groß, Thilo Jörgl, Alexander Maier, Erika Spielvogel und Nicole Hausmann einen Außenseiter in den Mittelpunkt ihres Konzertes. Kartenreservierung unter Telefon 09202/9700440; Eintritt: Erwachsene 19 Euro, Schüler und Studenten 16 Euro. red