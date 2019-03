Klezmer, Gypsy-Jazz und ungarische Folklore

Im Bürgersaal des Pettstadter Rathauses spielt am Mittwoch, 3. April, um 19.30 Uhr das Gipsy-Klezmer-Trio "The Caravans". Drei Musiker aus drei Ländern, mit unterschiedlichen musikalischen Muttersprachen, bilden das Trio. Das Repertoire setzt sich dementsprechend aus drei Musikrichtungen zusammen: Klezmer, Gypsy-Jazz und ungarischer bzw. deutscher Zigeunermusik. Nimrod Guez, Geiger und Bratschist, stammt aus Israel. Er gibt aus erster Hand die Musik seiner Heimat weiter: den Klezmer. Der deutsche Gitarrist Philip Weberndörfer spielt in zahlreichen Jazzformationen. Mit seinen virtuosen Improvisationen erweckt er die Gypsy-Jazz-Stücke zum Leben. Mátyás Németh, der Kontrabassist, stammt aus Ungarn und ist Mitglied der Bamberger Symphoniker. Seine musikalische Muttersprache ist die ungarische Folklore und "Zigeunermusik". Der gemeinsame Geist und melancholisch-feurige Ausdruck dieser drei Musikrichtungen ist verblüffend. Karten gibt es bei der Gärtnerei Reichert, Bahnstraße 17, oder im Internet unter www.diekultschmiede.de. Einlass ist um 19 Uhr. Foto: privat