Bernd Grämmel Irgendwie kann ich die Bilder und Videos, die von dieser deutschen Klopapiersucht über Whatsapp versendet werden, nicht mehr sehen und hören, weil es wirklich nervt, immer wieder das gleiche, traurige Thema. Es nervt genauso wie vor wenigen Monaten die ewigen Diskussionen und endlosen Meldungen und das Hin und Her mit dem Brexit und England. Beides holte mich letzte Woche dann beim Einkaufen ein, als es mir tatsächlich passierte, es waren nur noch zwei Klopapierrollen zu Hause. Also geht man kurz zum Einkaufen und kauft sich das Objekt der Begierde, wenn man es braucht. Nichts war es, jetzt passiert mir das auch, erst beim dritten Laden fand ich in den fast leeren Regalen noch eine letzte Packung. Sie war teurer als das normale Toilettenpapier, beim genauen Hinsehen wusste ich auch warum. Das so edle Papier war mit allen möglichen Englandmotiven bedruckt - typisch britisch, eben. Jetzt blicke ich also sitzungsbedingt auf Papier, bedruckt mit "But first Tea" oder "Hello England". Aber was macht man in der Not - wie war das noch, in der Not frisst der Teufel Fliegen ... oder so ähnlich.