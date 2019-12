Kleinwagen geriet ins Bankett und kippte

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Freitag gegen 7.45 Uhr. Eine 19-jährige Fahranfängerin war mit ihrem Kleinwagen von Urspring in Richtung Wannbach unterwegs und kam aus Unachtsamkeit ins Fahrbahnbankett, woraufhin sich der Wagen überschlug und an einem betonierten Wasserdurchlass liegen blieb. Die beiden Insassen konnten sich selbst daraus befreien. Die Fahrzeugführerin sowie ihre 17-jährige Beifahrerin kamen mit mittelschweren Verletzungen davon und wurden ins Klinikum Erlangen gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 10 000 Euro, Fremdschaden ist nicht entstanden. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr wurde eingeleitet.