Kleinwagen drängt Radlerin in den Graben

Am Freitag gegen 15.30 Uhr befuhr eine junge Frau mit einem Mofa von der Bundesstraße 303 kommend die Johann-Georg-Herzog-Straße in Richtung Schmölz. Etwa 100 Meter nach dem Radweg wurde sie von einem dunklen Kleinwagen mit sehr geringem Seitenabstand überholt. Der Pkw scherte kurz vor ihr wieder rechts ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste sie ausweichen. Sie geriet in den Straßengraben und kam dort zu Fall. Der Kleinwagen entfernte sich. Wer hat Beobachtungen gemacht?