Kleinunfall in der Landwehrstraße

Am Donnerstag ereignete sich in der Landwehrstraße ein Unfall beim Einparken. Dabei wollte ein Klein-Lkw-Fahrer in eine Parklücke einparken und kollidierte mit einem vorbeifahrenden Pkw Audi. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 900 Euro, meldete die Polizei. pol