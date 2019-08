Zu einem Unfall beim Ausparken war es am Mittwoch auf dem Parkplatz in der Ernst-Putz-Straße gekomen. Zwei Pkw fuhren gleichzeitig rückwärts, die Fahrer schlugen das Lenkrad seitlich ein. Nach Verlassen der Parklücken kam es zur Kollision, der Schaden beträgt rund 600 Euro. Wegen widersprüchlicher Angaben und mangels neutraler Zeugen konnte die Polizei nicht klären, ob einem der 62 und 83 Jahre alten Fahrer eine Alleinschuld an dem Unfall gegeben werden kann. pol