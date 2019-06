Bad Kissingen vor 14 Stunden

Kleinunfall auf dem Klinik-Parkplatz

Beim Ausparken touchierte am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, das Auto einer 46-jährigen Fahrerin das Heck eines anderen Fahrzeugs. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro....