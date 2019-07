Oerlenbach vor 11 Stunden

Kleintransporter überfährt Reh

Auf der Bundesstraße B 286 von Oerlenbach in Richtung Bundesstraße B 19 überfuhr am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, ein Fahrer eines Kleintransporters ein Reh. Dabei entstand am Fahrzeug ein Schaden von c...