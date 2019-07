Kleintransporter streift Rollerfahrerin

Der 52-jährige Fahrer eines Kleintransporters verursachte am Freitagabend einen Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Mann war von der Dr.-Martin-Luther-Straße in einem zu engen Bogen nach links in die Gabelsbergerstraße abgebogen. Hierbei übersah er die in der Gabelsbergerstraße an der Kreuzung stehende 60-jährige Rollerfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Frau kam mit Verletzungen am Knie und mit einer Gehirnerschütterung ins Klinikum Lichtenfels. Der Fahrer des Kleintransporters muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.