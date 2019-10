Kleintransporter stößt gegen Roller

In der Bahnhofstraße in Höchstadt hat sich am frühen Montagmorgen gegen sechs Uhr am Kreisverkehr ein Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Kleintransporter ereignet. Der 53-jährige Rollerfahrer, welcher den Karpfenkreisel befuhr und in Fahrtrichtung Innenstadt ausfahren wollte, wurde vom 61-jährigen Fahrer eines Kleintransporters übersehen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der Rollerfahrer auf die linke Seite stürzte und sich eine Verletzung im Schulterbereich zuzog. Daher musste er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Höchstadt zur vorsorglichen Abklärung eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren 100 Euro. pol