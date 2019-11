Kleintransporter schleudert über die A 3

Ein 29-Jähriger, der am Freitag gegen 18.30 Uhr mit einem Kleintransporter auf der A 3 in Richtung Würzburg unterwegs war, ist kurz vor dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen mit seinem Fahrzeug ins Schleudern gekommen und in die Schutzplanke geprallt. Der Transporter kam anschließend totalbeschädigt entgegen der Fahrtrichtung zwischen den Fahrstreifen zum Stillstand. Unfallursache war die nasse Fahrbahn und die an diese Verhältnisse nicht angepasste Geschwindigkeit. Den Fahrer, der unverletzt blieb, erwartet ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro und ein Punkt in Flensburg. Während der Bergung mussten beide Fahrspuren gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn geleitet. Aufgrund des Feiertags und des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. pol