Kleintransporter prallt gegen Brückengeländer

Am Dienstagmorgen ist ein Bauarbeiter mit seinem Kleintransporter am Ortseingang von Unterleinleiter von der Straße abgekommen und gegen ein Brückengeländer geprallt. Der 34-Jährige war mit seinem Opel von Heiligenstadt nach Unterleinleiter unterwegs. Am Ortseingang geriet der Fahrer aus unerklärlichen Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Brückengeländer. Dabei wurde der Transporter so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beträgt 7000 Euro.