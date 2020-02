Kleintransporter prallt auf Schulbus

Auf der Bundesstraße 8 kam es am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr zu einem fol-genschweren Auffahrunfall, an dem ein Schulbus beteiligt war.

Ein 28-Jähriger befuhr die Bundesstraße mit einem Kleintransporter und einem Anhänger zwischen Emskirchen und Neustadt an der Aisch. An der Einmündung der Kreisstraße NEA 22 war unmittelbar vor ihm von Brunn kommend ein Schulbus, den ein 52-Jähriger steuerte, in Richtung der Kreisstadt aufgefahren.

Der Fahrer des Lieferwagens erkannte die Situation zu spät und fuhr trotz einer Vollbremsung noch auf den Omnibus auf. In dem sogenannten Gliederbus saßen rund 80 Kinder, die beim Aufprall ebenso wie die beiden Fahrer glücklicherweise unverletzt blieben.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird von der Polizei mit insgesamt rund 65 000 Euro beziffert.

Ersatzbusse geholt

Für die Schulkinder wurden vom verantwortlichen Unternehmen zwei Ersatzbusse für den Weitertransport in die Schule organisiert. An der Unfallstelle waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Emskirchen eingesetzt, die die Unfallstelle sicherten und die Ordnungshüter während der Unfallaufnahme und der folgenden Bergung der havarierten Fahrzeuge bei der Verkehrsregelung und -lenkung auf der viel befahrenen Straße unterstützten.

Die Straßenmeisterei musste ebenfalls hinzugezogen werden, um ausgelaufene Betriebsstoffe des Busses und des Transporters zu binden und danach die Fahrbahn zu reinigen.

Beide in den Zusammenstoß verwickelten Fahrzeuge mussten anschließend durch Abschleppunternehmen geborgen werden. pol