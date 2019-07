Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr am Donnerstagmorgen in der Ottostraße rückwärts und achtete dabei nicht auf einen dahinter stehenden Moped-Fahrer, so dass er mit diesem zusammenstieß. Verletzt wurde der Zweiradfahrer nicht, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro.