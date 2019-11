Kleintransporter ist mächtig überladen

Am Montagvormittag haben Beamte des Schwerlasttrupps der Bayreuther Verkehrspolizei einen offensichtlich überladenen polnischen Kleintransporter bemerkt, der auf der Autobahn 9 Richtung Süden fuhr. Am Parkplatz Sophienberg südlich von Bayreuth wurde der Transporter einer Kontrolle unterzogen und auf die mobile Waage der Verkehrspolizei gestellt. Dabei wurde eine Überladung von fast 65 Prozent festgestellt: Der 3,5-Tonner brachte 5800 Kilogramm auf die Waage. Die Weiterfahrt wurde dem 70-jährigen Lenker des Fahrzeugs untersagt. Für die zu erwartende Anzeige musste er vor Ort Sicherheit in Höhe von 263,50 Euro leisten.