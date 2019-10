Euerdorf 13.10.2019

Kleintransporter gegen geparktes Fahrzeug

Am Samstagvormittag touchierte ein 24-jähriger Fahrer eines Lieferfahrzeugs einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw in der Schweinfurter Straße. Durch den Anstoß entstand an beiden F...