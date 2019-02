Kleintransporter flüchtet nach Unfall

Am Freitagvormittag kam es gegen 9.40 Uhr auf der A9 auf Höhe Haag (Landkreis Bayreuth) in Fahrtrichtung Berlin zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer, polnischer Kleintransporter mit schwarzem Planenaufbau zog unvermittelt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß mit dem Kleintransporter zu vermeiden, musste ein 48-Jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus dem Zulassungsbereich Stendal vom mittleren auf den linken Fahrstreifen ausweichen. Dort kam es zwischen dem Sattelzug und einem auf der linken Spur fahrenden Citroen aus dem Zulassungsbereich Heilbronn zu einem Zusammenstoß. In Folge dessen wurde die Mittelschutzplanke durch den Sattelzug und die Außenschutzplanke durch den dann schleudernden Pkw beschädigt. Der 60-Jährige Fahrer des Citroen blieb unverletzt. Die 56-Jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Fahrer des polnischen Kastenwagens flüchtete in Fahrtrichtung Berlin. Die Verkehrspolizei Bayreuth erbittet Hinweise unter Tel. 0921/506-0. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 35 000 Euro. pol