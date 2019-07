Am Mittwochmorgen kollidierte in der Bamberger Straße in Memmelsdorf ein Kleintransporter mit einer 79-jährigen Radfahrerin. Der Fahrer war mit seinem Transporter aus einer Tankstelle ausgefahren und und hatte dabei das sich nähernde Fahrrad übersehen. Die Frau stürzte und verletzte sich zum Glück nur leicht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.