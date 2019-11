Kleintierzüchter stellen aus

Der Kleintierzuchtverein lädt zu seiner Ausstellung am Samstag, 23., und Sonntag, 24. November, ins Schützenhaus nach Weitramsdorf ein. Dabei werden mehr als 350 Tiere, davon 185 Stück Geflügel und 166 Kaninchen, ausgestellt. Die Vereinsjugend präsentiert mehr als 100 selbst gezüchtete Tiere. Am Samstag um 18 Uhr wird Zweiter Bürgermeister Michael Rädlein als Schirmherr die Ausstellung eröffnen. Die Jugendgruppe hat eine Tombola ohne Nieten vorbereitet, und es finden "Kanin-Hop"-Vorführungen statt. Am Sonntag ist für selbst gebackenen Kuchen und Kaffee gesorgt. Die ausgestellten Tiere werden am Samstag von 17 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr gezeigt. Auf dem Foto sind von links die beiden Nachwuchszüchter Stanley Förster und Max Reißenweber mit Tieren zu sehen, die bei der Ausstellung präsentiert werden. Foto: Christian Göller