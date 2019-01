Kleintierzüchter sehen dem Jubiläumsjahr 2020 entgegen

Umfangreiche Berichte der Funktionsträger und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Kleintierzuchtvereins Seibelsdorf. Ursula König bleibt weiterhin Vorsitzende und ihr neuer Stellvertreter ist Elmar Hildner. Neu sind auch Marcel Jung als 1. Jugendleiter und Carmen Klatt ist nun 2. Jugendleiterin. Gerhard Schrepfer ist der neue Zuchtwart für Tauben sowie Beisitzer.

Herzlich gedankt wurde dem bisherigen und nicht mehr kandidierenden stellvertretenden Vorsitzenden Eberhard Geisler. Ursula König sprach in ihrer Laudatio an, dass Eberhard Geisler die Funktion als stellvertretender Vorsitzender 30 Jahre lang engagiert und mit viel Freude ausgeübt habe. Darüber hinaus war der frühere Kaninchenzüchter der Rassen "Thüringer" und "Schwarzloh" über drei Jahrzehnte hinweg Tätowiermeister und ist seit 46 Jahren Vereinsmitglied.

Laut der Vorsitzenden Ursula König liegt die Mitgliederzahl derzeit bei 99, plus neun Jugendliche. Es fanden zehn Monatsversammlungen, zwei Taubenaustausche und die Jungtierbesprechung statt. Zudem organisierte man einen Tagesausflug in den Bayerischen Wald und hatte traditionsgemäß den Glühweinstand beim Weihnachtsmarkt in Seibelsdorf.

Taubenaustausch am Sonntag

Höhepunkt des Jahres war die Lokalschau in der Radspitzscheune. Die Preisrichter vergaben dabei fünfmal die Höchstnote "Vorzüglich" und 21-mal "Hervorragend". An Terminen 2019 nannte die Vorsitzende die Taubenaustausche am morgigen Sonntag, 27. Januar ab 14 Uhr in Losau im Gasthaus "Losnitztal" und am Rosenmontag, 4. März, ab 17 Uhr in der Radspitzscheune, den Tagesausflug am 24. August, die Jungtierbesprechung am 7. September und am 30. November/1. Dezember die Lokalschau. Die Monatsversammlungen finden weiterhin jeweils am ersten Montag im Monat statt. Im Jahre 2020 wird man das 60-jährige Bestehen und 50 Jahre Jugendgruppe gebührend feiern.

Tätigkeitsberichte gaben Jugendleiterin Carmen Klatt und Zuchtwart Tauben Manuel Schrepfer. Weitere Berichte kamen von Elmar Hildner als Zuchtwart für Geflügel, Kaninchen-Zuchtwartin und Tätowiermeisterin Helene Blüchel, Ringwartin Ursula König und Gerätewart Hans Bauer. Kassiererin Carolin Fischer gab den Finanzbericht von der Hauptkasse, und Cornelia Ohnemüller erstattete den Bericht für die Futterkasse. Bürgermeister Norbert Gräbner lobte die engagierte Arbeit und freute sich über das harmonische Zusammenwirken. Mit Ewald Müller bildete Norbert Gräbner den Wahlausschuss. Alle Vorschläge wurden einstimmig angenommen.

Der neue Vorstand

Die Ergebnisse: Erste Vorsitzende Ursula König, Zweiter Vorsitzender Elmar Hildner, Erster Kassier Carolin Fischer, Zweiter Kassier Cornelia Ohnemüller, Erster Schriftführer Günther Engelhardt, Zweiter Schriftführer Rudi Jobst, Beisitzer Gerhard Schrepfer und Ewald Müller. Der Beirat: Erster Jugendleiter Marcel Jung, Zweite Jugendleiterin Carmen Klatt, Zuchtwart für Geflügel Elmar Hildner, Zuchtwart Tauben Gerhard Schrepfer, Zuchtwartin und Zuchtbuchführerin Kaninchen Helene Blüchel, Ringwartin Ursula König, Tätowiermeister Gemeinschaft Blüchel/Fischer, Gerätewart Hans Bauer, Ausstellungsleiter Rudi Jobst, Futterverwalter Emil Blüchel, Kassenprüfer Lina Ballhaus und Ewald Müller. dw