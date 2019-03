Kleintierzüchter sahnten zahlreiche Meistertitel ab

Das vergangene Jahr des Kleintierzuchtvereins war recht anstrengend, denn es stand ganz im Zeichen des 125-jährigen Bestehens. Bei der Hauptversammlung rief Vorsitzende Ursula Weichert den gelungenen Festkommers ins Gedächtnis und lobte die tatkräftigen Mitglieder, ohne deren Unterstützung vieles nicht möglich gewesen wäre.

Mit 114 Mitgliedern konnte die Vereinsstärke konstant gehalten werden. Erfreulich ist, dass es im Verein trotz eines Übertrittes zu den Senioren sieben Nachwuchszüchter gibt. Diese leitet Anja Detlow.

Während des Jahres kamen die Mitglieder unter anderem bei den Versammlungen zusammen, um sich auszutauschen und die Kameradschaft zu pflegen. Ordnungsgemäß wurden die Tiere geimpft und die fränkische Taubenschau ausgerichtet. Zufrieden zeigt sich die Vorsitzende mit den Veranstaltungen. Dies sei auf die breite Unterstützung und auf den hohen Stellenwert, den der Verein genießt, zurückzuführen. Aufwendig gewesen sei der Käfigaufbau für die Kreisschau, um die vielen Geflügelrassen optimal präsentieren zu können. Bedauerlich sei, dass viele Züchter am zweiten Ausstellungstag erst kurz vor der Tierausgabe kämen und so die Einnahmen aus der Bewirtung "recht übersichtlich" seien.

"Die Gestungshäuser Züchter können auf ein sehr erfolgreiches Ausstellungsjahr mit zahlreichen Meistertiteln blicken", resümierte Zuchtwart Helmut Weber. Hinzu kamen etliche Zucht- und Leistungspreise, die es für die Arbeit der Züchter auf den unterschiedlichsten Schauen gab. Zehn sind in der Sparte "Tauben" und drei im Bereich Hühner- und Großgeflügel aktiv. Insgesamt wurden 13 Ausstellungen mit 583 Tieren beschickt und dabei 28-mal die Höchstnote "vorzüglich" errungen. Hinzu kam 40-mal die Note "hervorragend".

Bei der 100. Bundessiegerschau wurden Horst Roth (Fränkische Trommeltauben, rot, 475 Punkte) und Bernd Roth (Deutsche Modeneser Schietti, schwarz, 480) Bundessieger.

Erfreulich sind auch die Erfolge bei der Kreisschau. Dort wurde der KTZV Gestungshausen Vereinskreismeister auf Tauben und belegte den zweiten Platz bei den Hühnern und Großgeflügel. Hinzu kamen fünf Senioren- und zwei Jugend-Kreismeistertitel. Vier Nachwuchszüchter hatten auf vier Schauen 60 Tiere präsentiert. Dabei gab es einmal "vorzüglich" und sechsmal "hervorragend".

Ausstellungsleiter Siegfried Hübner gab bekannt, dass am 4. und 5. Januar 2020 die 30. fränkische Taubenschau in der Gemeinschaftshalle in Gestungshausen stattfinden wird. "Es sind bisher zehn Sonderschauen angeschlossen", betonte er.

Für sein 15-jähriges ehrenamtliches Engagement als "Vereinsmetzger", aus dem Eberhard Eckardt ausscheidet, wurde ihm mit einer Urkunde gedankt.

Helmut Weber Deutscher Meister

Besonders erfolgreich war Helmut Weber mit seinen Thüringer Schildtauben, schwarz. Mit diesen wurde er bei der 67. deutschen Rassetaubenschau als Deutscher Meister (573 Punkte) und als Vereinsmeister in der Sparte Tauben (1721) geehrt. Außerdem errang er bei den Tauben den Erich-Dötschel-Wanderpokal (385). Auf Hühner und Großgeflügel gewann die Trophäe die Zuchtgemeinschaft Hübner/Faber (Perlhühner, azurblau mit reduzierter Perlung, 383). Sie wurde außerdem mit Perlhühnern Vereinsmeister auf Hühner und Großgeflügel (1146). Julius Höpfner kann sich über den Jugendvereinsmeistertitel auf Tauben (Thüringer Flügeltauben, glattköpfig, 756) freuen. Bei den Hühnern und dem Großgeflügel ging dieser an Toni Spichal (Streicherenten, 752). ake