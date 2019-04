Kleintierzüchter ehren verdiente Mitglieder

In der Hauptversammlung des Kleintierzuchtvereins Burghaig-Kulmbach ehrte Vorsitzender Markus Eber verdiente Mitglieder: Siegmund Haßgall und Wolfgang Turbanisch wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Siegmund Haßgall, der vor kurzem 70. Geburtstag feierte, ist ein bekannter und erfolgreicher Hühner- und Taubenzüchter. Er war schon stellvertretender Vorsitzender und ist derzeit Ringwart. Wolfgang Turbanisch ist ebenfalls ein Aktivposten im Verein.

Die Nadel für 40-jährige Mitgliedschaft im Verband bayerischer Rassegeflügelzüchter erhielt Dieter Kreul.

Höhepunkt war die Vereinsschau. Vereinsmeister auf Hühner wurde Siegmund Haßgall auf Zwerg-New Hampshire goldbraun, auf Tauben mit Luchstauben blau-weiß geschuppt und Kaninchen mit Havanna Alfred Küfner. Vier Verbandspreise gingen an Gerhard Pfeiffer auf Hühner, Alfred Küfner auf Tauben und Günter Knopf, Alfred Küfner und Florian Reichardt bei den Kaninchen.

Auf der Kreisschau in Himmelkron konnten Günter Knopf, Florian Reichardt, und Lisa Marie und Christian Eber mit ihren Tieren Kreismeister werden. Christian Eber stellte erfolgreich auf der Landesschau in Ulm aus. Er und Günter Knopf konnten mit Ehrenpreisen von der Bundesrammlerschau in Halle zurückkehren.

Die Neuwahlen brachten keine Veränderung.

Züchter-Versammlung ist immer am ersten Freitag im Monat im Züchterheim in Burghaig. Am 22.September ist eine Jungtierschau geplant, die Vereinsschau findet am 17. und 18. November statt. red